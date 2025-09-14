Кроуфорд о победе над Альваресом: «Сауль — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу»

Американский боксер Теренс Кроуфорд прокомментировал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой завершился единогласным решением судей.

«Хвала Богу. Без него меня бы здесь не было. Бог благословил меня и сотворил это событие. Дело не во мне, а в нем. Сауль — великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Сильный соперник. Испытываю к нему только уважение», — сказал Кроуфорд после поединка.

37-летний американец также ответил, станет ли этот бой последним в его карьере.

«Не знаю. Мне нужно поговорить с командой. Спасибо фанатам, спасибо ненавистникам. Благодарен и ценю каждого. Рад, что вернусь домой», — добавил он.

Кроуфорд одержал 42-ю победу и остается непобежденным боксером. Он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее американец также завоевывал титулы абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем и полусреднем весах.