Бетербиев прокомментировал реакцию экс-супруги Бивола, которая болела против бывшего мужа

Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что экс-супруга Дмитрия Бивола Екатерина болела против своего бывшего мужа в очном поединке боксеров.

«Даже не знал об этом. Когда об этом узнал, честно сказать, было неприятно», — сказал Бетербиев «СЭ».

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.