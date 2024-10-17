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Сегодня, 08:07

Бетербиев прокомментировал реакцию экс-супруги Бивола, которая болела против бывшего мужа

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что экс-супруга Дмитрия Бивола Екатерина болела против своего бывшего мужа в очном поединке боксеров.

«Даже не знал об этом. Когда об этом узнал, честно сказать, было неприятно», — сказал Бетербиев «СЭ».

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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