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13 октября, 23:01

Кадыров: «Бетербиев показал, кто на ринге хозяин»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«Друзья, самый главный бой Бетербиева в карьере позади. Хотя лично для меня все было понятно после первых двух раундов. Именно в этом отрезке Артур показал, кто на ринге хозяин. В результате цель его тяжелого пути в боксе достигнута. Просто уникальный, феноменальный и ошеломляющий результат!» — написал Кадыров в соцсетях.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

12 октября в главном бою вечера Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Бетербиев — Биволу: «Спасибо за хороший бой. Мне было интересно»

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рамзан Кадыров
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