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Алексей Егоров 19 июля сразится за титул WBA Continental Gold

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский тяжеловес Алексей Егоров выступит в соглавном поединке грандиозного вечера бокса, который пройдет 19 июля в Международном центре бокса. Главное боксерское шоу этого лета в прямом эфире покажет Первый канал.

Экс-претендент на пояс WBA в тяжелом весе Алексей Егорова (12-3, КО 8) сейчас занимает 11-ю строчку рейтинга WBA. В своем последнем бою уроженец Обнинска уступил кубинцу Ленару Пересу. Его ближайшим соперником в титульном бою за пояс WBA Continental Gold станет нигериец Обаро Эрададжае (20-0, КО 19).

— Рад, что вновь буду боксировать в Москве! — заявил Алексей Егоров. — Хорошо, что после предыдущего боя у меня будет не очень большая пауза. Что касается соперника, то у него «сухой» рекорд и почти все победы — нокаутом. Это многое о нем говорит и придает особую мотивацию в поединке с ним. И, конечно, вишенка на торте — это то, что на кону будет стоять пояс WBA Сontinental Gold. С нетерпением жду этого боя и приглашаю всех 19 июля в Международный центр бокса в «Лужниках».

В главном бою вечера бокса чемпион WBA Asia в первом тяжелом весе, боксер из топ-5 в мире по версии журнала The Ring и авторитетного сайта BoxRec Алексей Папин (18-1, 17 КО) встретится с сербом Мильжаном Ровчаниным (29-4, 20 КО). В соглавном поединке должен был выступить действующий чемпион Европы IBF в тяжелом весе Артем Сусленков (12-0, 7 КО), однако россиянин не сможет в ближайшее время выйти на ринг из-за травмы.

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России. Начало турнира — в 20:00.

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Алексей Папин
Бокс
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