Холлоуэй — Порье 3: дата и время начала боя UFC 318

Макс Холлоуэй и Дастин Порье встретятся в третий раз

Американский боец Макс Холлоуэй проведет поединок против соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 318 в воскресенье, 20 июля. Бой начнется около 7.00 по московскому времени.

33-летний Холлоуэй в профессиональной карьере одержал 26 побед и потерпел восемь поражений. Предыдущий бой Макс провел в октябре 2024-го в рамках турнира UFC 308. Тогда американец проиграл Илии Топурии нокаутом в третьем раунде.

На счету 36-летнего Порье 30 побед и девять поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущий раз Дастин выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 302, тогда американский боец проиграл Исламу Махачеву сабмишном (удушение) в пятом раунде.