Александр Усик против Даниэля Дюбуа: дата и время начала боя

Второй бой украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа возглавит вечер бокса в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Турнир состоится в субботу, 19 июля, главный поединок ожидается в ночь на 20 июля по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка.

В первом поединке между боксерами, который состоялся в 2023 году, Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. Александр в своем профессиональном рекорде имеет 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. За карьеру в профессиональном боксе Даниэль одержал 22 победы (21 нокаутом) и потерпел 2 поражения.