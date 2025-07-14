Даниэль Дюбуа против Александра Усика: когда и во сколько начнется бой-реванш

Даниэль Дюбуа и Александр Усик встретятся в ночь с 19 на 20 июля

Второй бой британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика возглавит вечер бокса в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Турнир состоится в субботу, 19 июля, главный поединок ожидается в ночь на 20 июля по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка.

В первом поединке между боксерами, который состоялся в 2023 году, Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Усик выставляет на кон пояса чемпиона по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring, Дюбуа — IBF. Даниэль завладел этим титулом в 2024 году после того, как являвшийся абсолютным чемпионом мира Александр оставил его вакантным для проведения реванша с Тайсоном Фьюри.