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ESPN: Райана Гарсию отстранили на год за допинг

Руслан Минаев
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Американского боксера Райана Гарсию дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN. Бывший чемпион мира по версии WBC отстранен на один год.

Он должен выплатить 1,2 миллиона долларов, заработанных за бой, а также штраф в размере 10 тысяч долларов. Дисквалификация завершится 20 апреля 2025 года.

Бой против Девина Хейни, которого Гарсия победил решением большинства судей, признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в крови боксера был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

20 июня Гарсия заявил, что завершает карьеру.

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