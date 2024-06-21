Фьюри обратился к Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Британец Тайсон Фьюри обратился к абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе украинцу Александру Усику.

«Мне придется нокаутировать его, потому что я не смогу победить решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой — это уже сложная задача. Не говоря уже о том, чтобы сделать это досрочно.

Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре», — цитирует боксера журналист Майкл Бенсон.

11 июня появилось видео, как Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара.

19 мая британец проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Реванш между Усиком (22-0) и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.