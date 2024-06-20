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Сегодня, 14:05

Бивол ответил на вызов Бенавидеса: «Это замечательно»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) заявил, что он рад тому, что обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) верит в себя и готов с ним подраться.

«Я восхищаюсь Дэвидом как бойцом. Он — великолепный спортсмен. То, что он хочет подраться со мной и Бетербиевым, показывает, что он — сильный боксер, который стремится к большему и верит в свои силы. Это замечательно, что еще можно сказать», — заявил Бивол в интервью Fight Hub TV.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бивол и Артур Бетербиев (20-0) должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Дмитрий Бивол
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