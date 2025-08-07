Бокс/ММА
7 августа, 22:05

Бетербиев о бое с Николсоном: «Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это слишком. Бивол выбрал путь отступления»

Руслан Минаев

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал потенциальный третий бой с Дмитрием Биволом, а также свой следующий поединок против американца Деона Николсона, который состоится 22 ноября.

«Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в Telegram-канале.

23 февраля 40-летний россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 21 победа (20 нокаутов) и 1 поражение.

На счету 34-летнего Николсона 22 победы (18 нокаутов) в 23 боях за карьеру.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
  • Антилибераст

    не позорься, Артур. Ты проиграл оба боя, по-хорошему. И еще претензии???? Уметь надо признавать, что кто-то лучше тебя...

    15.08.2025

  • Gordon

    Фу

    10.08.2025

  • Xenosag

    Вот эти резкие заявления Артура его совсем не красят, особенно в отношении соотечетсвенника. Вот на 99% уверен что он не знает про операцию Дмитрия, но всё равно - не знает, а болтает вот такое!

    09.08.2025

  • grhelga

    Бивол чемпион и может делать что хочет

    09.08.2025

  • Bodhishatva

    Ну а как же на всё воля Аллаха? Может это Аллах заставил Бивола "отступать". Годыню вижу я (не первый раз) в высказываниях Бетербиева. Может Аллах учит смирению Артура?

    08.08.2025

  • spartsmen

    Абидна, панимаишь...

    07.08.2025

