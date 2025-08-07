Бетербиев о бое с Николсоном: «Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это слишком. Бивол выбрал путь отступления»

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал потенциальный третий бой с Дмитрием Биволом, а также свой следующий поединок против американца Деона Николсона, который состоится 22 ноября.

«Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в Telegram-канале.

23 февраля 40-летний россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 21 победа (20 нокаутов) и 1 поражение.

На счету 34-летнего Николсона 22 победы (18 нокаутов) в 23 боях за карьеру.