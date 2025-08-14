WBO выдала временное медицинское заключение Биволу

Российский боксер Дмитрий Бивол получил временное медицинское заключение от Всемирной боксерской организации (WBO).

8 августа 34-летний спортсмен сообщил, что перенес операцию на спине. По его словам, восстановление займет 6-8 недель, затем боксер намерен вернуться к тренировкам.

«После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжелом весе Дмитрию Биволу предписано предоставить подробную медицинскую документацию о его травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг», — говорится в заявлении WBO.

Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержав 24 победы и потерпев 1 поражение.