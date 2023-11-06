Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:27

За драку со стрельбой в центре Москвы в отношении боксера Иванова возбудили уголовное дело

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Следственный отдел МВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело в отношении чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиты Иванова, который устроил стрельбу у московского ресторана.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области, 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк «МВД МЕДИА».

Инцидент произошел 5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной. Отмечается, что Иванов из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам. Он был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Волк добавила, что в настоящее время боксер задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него ведется следствие.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске.

Источник: https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-stolichnaya-politsiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-zaderzhannogo-za-strelbu-u-mo/
Никита Иванов
Бокс
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Собинина — о выступлении с травмой: «С такой болью, как в Красноярске, я каталась первый раз»
Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»
Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Уайлдера: «Джошуа побьет такого Фьюри»
Новости
RSS RSS
Все новости