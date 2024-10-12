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Дмитрий Бивол: во сколько и где смотреть бой с Артуром Бетербиевым

Бетербиев проведет титульный поединок против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото соцсети

В субботу, 12 октября, состоится вечер профессионального бокса на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии ивента непобежденный российский боксер Артур Бетербиев проведет титульный поединок против соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. На кону титулы WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок ожидается после 01.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя. Трансляцию поединка в прямом эфире бесплатно покажут на Первом канале и сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск. Также следить за боем можно на онлайн-платформах DAZN и ESPN+.

Планировалось, что поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня, но бой был перенесен из-за травмы Артура.

33-летний Бивол (23-0) последний бой провел в июне 2024 года. Дмитрий победил ливийца Малика Зинада досрочно в шестом раунде.

Последний раз 39-летний Бетербиев (20-0) выходил в ринг в январе этого года. Артур досрочно победил британского боксера Каллума Смита в седьмом раунде.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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