Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

31 января, 09:10

Бивол: «Я знаю, что смогу победить Бетербиева»

Бивол уверен, что у Бетербиева есть слабые стороны
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) уверен, что у чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) есть слабые стороны.

«Конечно, я смотрел его бой со Смитом. И не сильно удивился, если честно. Бетербиев был хорош, как я и ожидал от него. И я не увидел ничего нового. Он был мощным, как и раньше, и хорошо делал свою работу. Мы все люди. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Мы видели, когда он [Бетербиев] был не очень хорош. Моя задача — создать ему как можно больше неудобных ситуаций во время боя. Мне просто нужно сделать свою работу. И я знаю, что смогу победить, если буду хорошо тренироваться», — сказал Бивол на подкасте The Matchroom Boxing.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
4
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол не думает о размерах ринга в бою с Бетербиевым: «Это отвлекает от подготовки»

Джордж Камбосос готовится на бой с Ломаченко под руководством российского тренера

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости