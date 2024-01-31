Бивол: «Я знаю, что смогу победить Бетербиева»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) уверен, что у чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) есть слабые стороны.

«Конечно, я смотрел его бой со Смитом. И не сильно удивился, если честно. Бетербиев был хорош, как я и ожидал от него. И я не увидел ничего нового. Он был мощным, как и раньше, и хорошо делал свою работу. Мы все люди. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Мы видели, когда он [Бетербиев] был не очень хорош. Моя задача — создать ему как можно больше неудобных ситуаций во время боя. Мне просто нужно сделать свою работу. И я знаю, что смогу победить, если буду хорошо тренироваться», — сказал Бивол на подкасте The Matchroom Boxing.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»