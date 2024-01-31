Джордж Камбосос готовится на бой с Ломаченко под руководством российского тренера

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) заявил, что во время подготовки к бою с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3) он тренируется под руководством Антона Кадушина — 42-летнего российского тренера высшей квалификационной категории.

«У меня есть очень хороший тренер Антон — один из главных тренеров Олимпийской сборной России. К нам в кэмп приезжают бывшие советские убийцы, которые как следует со мной работают. Мой стиль должен быть отточен к противостоянию с боксерами из Европы, России и Украины, у которых есть советская школа бокса. Мы приглашаем в кэмп хороших парней, этот лагерь будет очень закрытым», — сказал Камбосос Fighthype.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.