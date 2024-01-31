Бивол не думает о размерах ринга в бою с Бетербиевым: «Это отвлекает от подготовки»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, что не задумывается о размерах ринга и перчатках перед боем с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Знаете, если честно, я не думаю об этих деталях [размере ринга в бою с Бетербиевым], — сказал Бивол на подкасте The Matchroom Boxing. — Если я буду в хорошей форме, если у меня будет хороший тренировочный лагерь, то неважно, какой ринг мы будем использовать. Я не могу думать об этих деталях. Мысли о ринге, перчатках, отеле могут отвлекать от основной работы, понимаете? А основная работа — это тренировки, спарринги, психологическая подготовка к бою».

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»