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31 января, 09:02

Бивол не думает о размерах ринга в бою с Бетербиевым: «Это отвлекает от подготовки»

Бивол не думает о размерах ринга в бою с Бетербиевым
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, что не задумывается о размерах ринга и перчатках перед боем с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Знаете, если честно, я не думаю об этих деталях [размере ринга в бою с Бетербиевым], — сказал Бивол на подкасте The Matchroom Boxing. — Если я буду в хорошей форме, если у меня будет хороший тренировочный лагерь, то неважно, какой ринг мы будем использовать. Я не могу думать об этих деталях. Мысли о ринге, перчатках, отеле могут отвлекать от основной работы, понимаете? А основная работа — это тренировки, спарринги, психологическая подготовка к бою».

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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