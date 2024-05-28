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Бивол: «Бетербиев — очень специфичный человек»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions признался, что не до конца понимает то, что имеет в виду чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0).

— На пресс-конференции Бетербиев говорил, что вы знаете, что произойдет на ринге. А вы ответили, что не знаете. Что он имел в виду?

— Бетербиев — очень специфичный человек. Иногда ты просто не понимаешь, что он говорит и что у него на уме. Но я уважаю его как спортсмена, потому что он много добился. Честно, мне не важно, что он думает, что с его коленом и почему бой не состоялся. Важно устроить этот бой. Я готов.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бивол подерется с Маликом Зинадом (22-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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