Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург на бой против Айферта

Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Екатеринбург на поединок против немецкого боксера Михаэля Айферта.

Самолет с командой боксера 24 мая приземлился в аэропорту Кольцово. В ближайшие дни Бивола ждет финальный этап подготовки, подводка по весу, пресс-конференция, открытая тренировка и церемония взвешивания.

«Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждет тяжелая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», — сказал Бивол.

Бой Бивол — Айферт состоится 30 мая и станет главным событием вечера бокса от Русской медной компании — на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF.

