24 мая, 18:51

Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург на бой против Айферта

Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Екатеринбург на поединок против немецкого боксера Михаэля Айферта.

Самолет с командой боксера 24 мая приземлился в аэропорту Кольцово. В ближайшие дни Бивола ждет финальный этап подготовки, подводка по весу, пресс-конференция, открытая тренировка и церемония взвешивания.

«Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждет тяжелая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», — сказал Бивол.

Бой Бивол — Айферт состоится 30 мая и станет главным событием вечера бокса от Русской медной компании — на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF.

Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
