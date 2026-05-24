Олимпийский чемпион Тищенко раскритиковал работу судьи в бою между Усиком и Верхувеном

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко заявил, что рефери Марк Лайсон ошибочно остановил поединок Александра Усика и Рико Верхувена в 11-м раунде. По словам Тищенко, Верхувен был активнее и вел бой.

«Из полных десяти раундов максимум, что могу отдать Усику, — три раунда, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Тищенко. — И в 11-м раунде до падения вел Верхувен. Нокдаун Рико не ошеломил. Он успел подняться, потянуть время и восстановиться».

В субботу, 23 мая, на шоу в Гизе судья остановил бой на последней секунде раунда.

«Рефери должен понимать ситуацию и владеть моментом. Не было такого количества пропущенных ударов, чтобы его вмешательство было необходимым. Рефери должен понимать, анализировать и отслеживать ситуацию», — отметил Тищенко.

Усик одержал 25-ю победу в 25 бою в профессиональной карьере. Знаменитый кикбоксер Верхувен провел второй поединок по правилам бокса, теперь на его счету 1 победа и 1 поражение.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

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