Дмитрий Бивол: статистика и последний бой российского боксера

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой за титулы по версии WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе с немцем Михаэлем Айфертом.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

Дмитрию Биволу — 35 лет. У него 24 победы и 1 поражение в профессиональном боксе. Россиянин является действующим чемпионом мира по версии WBA, IBO, IBF, The Ring и WBO.

Предыдущий поединок Бивол провел 22 февраля 2025 года. В рамках поединка за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрий победил российско-канадского боксера Артура Бетербиева (решение большинства судей).

Бивол начал профессиональную карьеру боем против уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры в ноябре 2014 года.

Бивол и Айферт проведут бой 30 мая на «УГМК-Арене в Екатеринбурге. Вечер бокса начнется в 15.00 по московскому времени, выход боксеров в ринг ожидается в 21.30.

Трансляцию поединка Бивол — Айферт в России бесплатно покажет Первый канал (в телеэфире и онлайн на сайте). Прямой эфир начнется в 21.30 мск.

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Айферт. Результат поединка можно будет узнать в нашем матч-центре и из материалов сайта.