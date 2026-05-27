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Дмитрий Бивол: статистика и последний бой российского боксера

Следующий бой Дмитрия Бивола пройдет 30 мая против Михаэля Айферта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой за титулы по версии WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе с немцем Михаэлем Айфертом.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

Дмитрию Биволу — 35 лет. У него 24 победы и 1 поражение в профессиональном боксе. Россиянин является действующим чемпионом мира по версии WBA, IBO, IBF, The Ring и WBO.

Предыдущий поединок Бивол провел 22 февраля 2025 года. В рамках поединка за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрий победил российско-канадского боксера Артура Бетербиева (решение большинства судей).

Бивол начал профессиональную карьеру боем против уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры в ноябре 2014 года.

Бивол и Айферт проведут бой 30 мая на «УГМК-Арене в Екатеринбурге. Вечер бокса начнется в 15.00 по московскому времени, выход боксеров в ринг ожидается в 21.30.

Трансляцию поединка Бивол — Айферт в России бесплатно покажет Первый канал (в телеэфире и онлайн на сайте). Прямой эфир начнется в 21.30 мск.

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Айферт. Результат поединка можно будет узнать в нашем матч-центре и из материалов сайта.

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Дмитрий Бивол
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