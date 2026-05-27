Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: онлайн-трансляция титульного боя

Чемпион мира Дмитрий Бивол проведет обязательную защиту титулов IBF и WBA в полутяжелом весе в поединке против немецкого боксера Михаэля Айферта в субботу, 30 мая. Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало главного боя — около 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте), а также платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

35-летний Бивол имеет рекорд в профессиональной карьере — 24-1 (12 побед нокаутом). На счету 28-летнего Айферта в боксе — 13-1 (5 побед нокаутом).