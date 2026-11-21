Сосулин победил Гонсалеса и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental

Российский боксер Павел Сосулин защитил титул IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе, победив мексиканца Исаиаса Лусеро Гонсалеса. Восьмираундовый поединок состоялся 21 ноября в Чите и стал главным событием турнира «Битва за Восток 2», сообщила Федерация бокса России.

Все трое судей отдали победу россиянину — 80:72, 79:73 и 78:74. Таким образом, бой завершился единогласным решением в пользу Сосулина. Досрочно завершить поединок соперникам не удалось.

Сосулин занимает первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в своем весе. Бой с Гонсалесом пошел в зачет IBA.PRO: теперь на счету россиянина пять побед в этой системе. Гонсалес выходил на ринг с профессиональным рекордом 20 побед и четыре поражения.