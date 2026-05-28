Бивол: «Не считаю, что не сдержал слова перед Бетербиевым»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» ответил на критику со стороны Артура Бетербиева, который не раз заявлял, что Бивол избегает третьего боя с ним.

— Я сейчас занят своим боем. Я готов боксировать с любым соперником, если все договорятся — промоутеры, организаторы — где, как, когда. У меня есть большое желание оставить за собой наследие какое-то.

— Человеком, который не сдержал слова, себя не считаешь?

— Да нет, конечно. Не считаю.

— Ты говорил Григорию Дрозду, что нужен организатор, «который сохранит титулы и выполнит условия по трансляциям». То есть Умар Кремлев и IBA этих пожеланий исполнить не могут?

— Не знаю... Это надо у Умара Кремлева и наших промоутеров [спрашивать]. Надо вместе вести беседу какую-то по организации. Есть Эдди Хирн, есть Саудовская Аравия. Нужно смотреть, насколько это в мои дальнейшие планы вписывается. Это же не просто я захотел — и мы пошли боксировать. Это же не так работает, это бокс, это же большая команда. Зачастую мы от себя не зависим. Если бы я хотел выбирать себе соперников и боксировать с кем-то, у меня бы, наверное, был другой послужной список, конечно же.

— Нет ли ощущения, что сейчас фанатам больше интересен твой бой против Дэвида Бенавидеса? И что этот бой более прибыльный для тебя?

— Для западной публики этот бой становится приоритетным. И для промоутеров на Западе этот поединок тоже более интересен. Поэтому и возникают такие сложности по трилогии с Бетербиевым. Потому что по трилогии никто такой активности не проявляет, как проявляли по первому и второму бою с Бетербиевым.

— Со стороны Саудовской Аравии сейчас есть хотя бы малейший интерес к организации третьего боя с Бетербиевым?

— На словах он был. Когда мы ездили в Нью-Йорк, меня спрашивали, когда буду боксировать. Я спросил Турки аль аш-Шейха: «Мы же третий бой собирались?», на что он ответил: «Да, мы можем это сделать». И как-то все... после этого мы не общались.

Знаете, Саудовская Аравия и Riyadh Seasons делают супербои — и делают это по-особому, по-своему. Тот метод ведения бизнеса, который уже сформировался в боксе за многие годы, — они его не всегда придерживаются, они делают это по-своему — и ведение переговоров, и организация боев. Поэтому ты не можем им диктовать какие-то условия. Если им интересно — они предложат, если неинтересно — сделают что-то другое.