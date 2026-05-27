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Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя

Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт проведут титульный поединок 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится в Екатеринбурге в субботу, 30 мая. Главным событием турнира станет чемпионский бой в полутяжелой весовой категории между Дмитрием Биволом (Россия) и Михаэлем Айфертом (Германия). На кону — пояса IBF и WBA. Начало боя — около 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте). Также смотреть поединок можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

35-летний Бивол имеет рекорд в профессиональной карьере — 24-1 (12 побед нокаутом). На счету 28-летнего Айферта в боксе — 13-1 (5 побед нокаутом).

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Дмитрий Бивол
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