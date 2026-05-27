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Мурат Гассиев встретится с олимпийским чемпионом Йока в Москве 11 июля

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Мурат Гассиев проведет первую защиту титула против олимпийского чемпиона-2016 и чемпиона мира-2015 француза Тони Йока.

Бой 32-летнего россиянина и 34-летнего француза состоится в Москве 11 июля, поединок возглавит турнир «IBA.PRO 19», информирует Федерация бокса России.

Гассиев одержал 33 победы (26 нокаутом) в 35 боях. В декабре 2025 года россиянин нокаутировал болгарина Курбата Пулева в шестом раунде и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе.

Йока провел 18 боев и одержал 15 побед (12 нокаутом). Он не проигрывал в четырех боях подряд.

Источник: Федерация бокса России
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Бокс
Мурат Гассиев
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