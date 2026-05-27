Группа «Кино» выступит перед боем Бивола и Айферта на турнире RCC

Группа «Кино» выступит на Вечере бокса RCC перед поединком Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта.

Музыканты исполнят песню «Группа крови» во время выхода российского боксера на бой. Композиция прозвучит вместе с восстановленным и оцифрованным голосом Виктора Цоя.

«На большинство своих боев я выходил под «Группу крови». Вообще, эта песня, эта музыка, она воинственна немного для меня, слова там такие есть: «Пожелай мне удачи в бою». И ритм такой, мне кажется, что он многим откликается. И мне приятно, что группа выступит перед нашим поединком с Михаэлем. Это большой сюрприз. Круто!», — приводит слова Бивола пресс-служба мероприятия.

Поединок 35-летнего Бивола и 28-летнего Айферта пройдет 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

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