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Сегодня, 17:47

Бивол об анонсе боя с Бетербиевым: «Путь к реваншу начинается»

Руслан Минаев
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Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий реванш с соотечественником и абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Путь к реваншу начинается», — написал Бивол в соцсети.

Повторный поединок россиян состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. В первом бою 12 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных

На счету 39-летнего абсолютного чемпиона мира 21 победа (20 нокаутом). 33-летний Бивол одержал 23 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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