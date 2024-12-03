Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBC Васкес умер в возрасте 46 лет

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBC во второй легчайшей весовой категории Исраэль Васкес умер в возрасте 46 лет.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Как утверждает The Mirror, мексиканец скончался после продолжительной борьбы с раком.

«Пусть Бог даст сил его жене Лауре, их детям, семье и друзьям в эти трудные времена. Спасибо тебе, Исраэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам на ринге и за его пределами. Теперь ты в вечности. Покойся с миром», — говорится в посте Сулеймана.

Васкес завершил профессиональную карьеру в 2010 году. На его счету 49 боев за карьеру, в которых он одержал 44 победы (32 — нокаутом).