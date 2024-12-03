Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:10

Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBC Васкес умер в возрасте 46 лет

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBC во второй легчайшей весовой категории Исраэль Васкес умер в возрасте 46 лет.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Как утверждает The Mirror, мексиканец скончался после продолжительной борьбы с раком.

«Пусть Бог даст сил его жене Лауре, их детям, семье и друзьям в эти трудные времена. Спасибо тебе, Исраэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам на ринге и за его пределами. Теперь ты в вечности. Покойся с миром», — говорится в посте Сулеймана.

Васкес завершил профессиональную карьеру в 2010 году. На его счету 49 боев за карьеру, в которых он одержал 44 победы (32 — нокаутом).

Источник: X
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
У Ямаля роман со звездой TikTok
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Популярное видео
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бивол об анонсе боя с Бетербиевым: «Путь к реваншу начинается»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости