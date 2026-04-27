Бывшие чемпионы мира по боксу Фьюри и Джошуа проведут бой в ноябре

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении боя, сообщает председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в своих соцсетях.

Он отметил, что спортсмены уже подписали соглашение.

Как утверждает издание Mirror, поединок состоится в ноябре. Однако команды боксеров пока не подтвердили эту информацию.

На счету 37-летнего Фьюри 35 побед при 2 поражениях и 1 ничьей. В январе 2025 года он объявил о завершении карьеры, но вернулся и в апреле 2026-го победил россиянина Арсланбека Махмудова. Фьюри владел титулами WBA, WBO и IBO.

В активе 36-летнего Джошуа 29 побед при 4 поражениях. В своем прошлом бою, который состоялся в декабре 2025 года, он нанес поражение американскому блогеру Джейку Полу. Джошуа владел поясами по версии IBF, WBA, IBO и WBO.

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