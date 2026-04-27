Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

27 апреля, 12:20

Боксер Горохов вернулся в Россию после массовой драки в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент

Боксер Сергей Горохов вернулся в Россию после инцидента с массовой дракой в Турции, сообщили в команде спортсмена.

Ранее 36-летний Горохов победил турка Эмирхана Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

Сергей Горохов.«Не смогли принять поражение». В Турции произошла массовая драка после победы русского боксера

«Сергей вернулся в Россию. На данный момент он находится в Минеральных Водах», — приводит слова представителя команды ТАСС.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«ПСЖ» нашел конкурента Сафонову, «Реал» готов отпустить Винисиуса за космические деньги. Главные трансферные слухи и новости в Европе на 5 августа 2026
Средства ПВО за ночь сбили 605 украинских БПЛА над регионами России
В Горном Алтае морпех выжил после удара молнии во время встречи с медведем
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
«Спартаку» нужен был такой «негодяй». Даку — лихач, уличный футболист и решала
В Таиланде проходит церемония прощания с убитыми россиянами Назимовыми
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Александра Чудина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Александра Чудина
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боксерский поединок в Турции с участием россиянина Горохова завершился массовой дракой

Бывшие чемпионы мира по боксу Фьюри и Джошуа проведут бой в ноябре
Новости
RSS RSS
Все новости