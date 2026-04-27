Боксер Горохов вернулся в Россию после массовой драки в Турции
Боксер Сергей Горохов вернулся в Россию после инцидента с массовой дракой в Турции, сообщили в команде спортсмена.
Ранее 36-летний Горохов победил турка Эмирхана Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.
«Сергей вернулся в Россию. На данный момент он находится в Минеральных Водах», — приводит слова представителя команды ТАСС.
За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.
Источник: ТАСС
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