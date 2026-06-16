Флойд Мейвезер — Майк Замбидис: когда выставочный бой

Флойд Мейвезер и Майк Замбидис проведут бой 27 июня в Афинах

Американец Флойд Мейвезер и грек Майк Замбидис проведут выставочный бой по правилам бокса в субботу, 27 июня. Поединок станет главным событием турнира Battle of the Legends.

Вечер бокса пройдет в Афинах (Греция). Местом проведения называется Telekom Center Athens на территории олимпийского комплекса OAKA. По данным зарубежных СМИ, бой Мейвезер — Замбидис запланирован как восьмираундовый выставочный поединок в первом среднем весе.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру с рекордом 50 побед и 0 поражений. Последний официальный бой американец провел в 2017 году, когда победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом. После этого Мейвезер регулярно участвует в выставочных поединках.

Замбидис — бывшая звезда кикбоксинга и один из самых известных греческих бойцов ударных единоборств. Он выступал под прозвищем Iron Mike и становился многократным чемпионом мира по кикбоксингу.

Турнир Battle of the Legends будет включать не только бокс, но и другие виды единоборств. В андеркарде запланированы поединки по кикбоксингу, ММА, муай-тай и вольной борьбе.

Прямую трансляцию выставочного боя Мейвезер — Замбидис покажет DAZN. Отдельный российский вещатель на данный момент не объявлен.

Бокс: новости, обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео