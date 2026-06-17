Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Тим Цзю — Эррол Спенс: когда состоится боксерский поединок

Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тим Цзю.
Фото aus-boxing.com

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Эррол Спенс-младший проведут бой в первом среднем весе в воскресенье, 26 июля, в Австралии.

Точное место проведения боя пока официально не объявлено. Промоутерская компания No Limit Boxing указывает дату 26 июля и Австралию, но арена и город в официальном анонсе пока значатся как TBC — будут подтверждены позднее.

Ожидается, что бой Цзю — Спенс пройдет в воскресенье днем по австралийскому времени, чтобы трансляция попала в прайм-тайм в США вечером в субботу, 25 июля. Точное время начала поединка организаторы должны объявить ближе к дате турнира.

Цзю выступает в первом среднем весе и является бывшим чемпионом мира WBO. Австралийский боксер после поражений от Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева вернулся на победную серию и в 2026 году получил возможность провести крупный бой на домашнем турнире.

Спенс ранее был объединенным чемпионом мира в полусреднем весе. Для американца поединок с Цзю станет возвращением после длительной паузы: последний раз он выходил на ринг летом 2023 года, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой Тим Цзю — Эррол Спенс пройдет в формате платной трансляции. В США поединок должен быть доступен на Prime Video PPV. Российский вещатель на данный момент официально не объявлен.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тим Цзю
Бокс
Эррол Спенс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Нового контракта Барко со «Спартаком» нет до сих пор, но красно-белые не смогут без аргентинца. Что вообще происходит
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
Дистанцию «Формулы-1» сократят на 15 км
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Стубб заявил о чрезмерно «острой» реакции разведки на Россию
Младший сержант Хисматов ликвидировал пять диверсантов ВСУ
Популярное видео
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Флойд Мейвезер — Майк Замбидис: когда выставочный бой

Йока — о бое с Гассиевым: «Его стиль идеально подходит для меня. Я выше и техничнее»
Новости
RSS RSS
Все новости