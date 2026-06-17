Тим Цзю — Эррол Спенс: когда состоится боксерский поединок

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Эррол Спенс-младший проведут бой в первом среднем весе в воскресенье, 26 июля, в Австралии.

Точное место проведения боя пока официально не объявлено. Промоутерская компания No Limit Boxing указывает дату 26 июля и Австралию, но арена и город в официальном анонсе пока значатся как TBC — будут подтверждены позднее.

Ожидается, что бой Цзю — Спенс пройдет в воскресенье днем по австралийскому времени, чтобы трансляция попала в прайм-тайм в США вечером в субботу, 25 июля. Точное время начала поединка организаторы должны объявить ближе к дате турнира.

Цзю выступает в первом среднем весе и является бывшим чемпионом мира WBO. Австралийский боксер после поражений от Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева вернулся на победную серию и в 2026 году получил возможность провести крупный бой на домашнем турнире.

Спенс ранее был объединенным чемпионом мира в полусреднем весе. Для американца поединок с Цзю станет возвращением после длительной паузы: последний раз он выходил на ринг летом 2023 года, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой Тим Цзю — Эррол Спенс пройдет в формате платной трансляции. В США поединок должен быть доступен на Prime Video PPV. Российский вещатель на данный момент официально не объявлен.