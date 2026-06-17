Хет-трик Месси принес Аргентине разгромную победу над Алжиром в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины крупно обыграла Алжир в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

В начале первого тайма команды быстро обменялись голами, но оба взятия ворот были отменены ВАР из-за офсайда. На 17-й минуте капитан аргентинец Лионель Месси, сыгравший 200-й матч на международном уровне, открыл счет в этой встрече. Его гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма Месси оформил дубль, а спустя 15 минут забил свой третий мяч. 38-летний аргентинец сравнялся с рекордом Мирослава Клозе по забитым голам на чемпионатах мира — по 16 мячей.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первую строчку в группе J. Алжирцы — на последнем месте.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.