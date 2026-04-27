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27 апреля, 17:28

Стали известны соперники Гаджимагомедова, Атаева и Бижамова на турнире в Петербурге

Чемпионы мира-2025 Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов узнали имена своих соперников по боям в рамках вечера профессионального бокса «IBA.PRO. Ночь чемпионов», который состоится 4 мая в Санкт-Петербурге.

Гаджимагомедов (6-0, КО 3) встретится с эквадорцем Хулио Кастильо. Эти боксеры встречались в финале чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге, когда сильнее был Гаджимагомедов.

Атаев (8-0, КО 5) встретится с Байрамом Малканом (4-0, КО 3) из Турции, Шумков (3-0, КО 1) проведет бой против Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана. Бижамов (3-0) встретится с аргентинцем Бруно Дамианом Акостой (12-1, КО 9), Муцольгову (1-0) будет противостоять Артуш Оганнисян (6-0, КО 5) из Армении, Суров (1-0, КО 1) выйдет на ринг против мексиканца Кевин Мартинеза (14-1, КО 10).

Все бои пойдут в зачет IBA.PRO и будут состоять из четырех раундов. Также в программе вечера пройдут несколько поединков на голых кулаках.

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