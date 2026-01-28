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28 января, 18:40

Бой между Валенсуэлой и Торресом возглавит Zuffa Boxing 2, Бутаев проведет поединок с Богачуком

Игнат Заздравин
Корреспондент

Компания Zuffa Boxing объявила кард своего второго турнира, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 1 на 2 февраля.

В главном поединке вечера в легком весе встретятся мексиканцы Хосе Валенсуэла (14-3, 9КО) и Диего Торрес (22-1, 18КО).

Во втором по значимости событии шоу российский экс-чемпионом WBA (Regular) Раджаб Бутаев (15-1, 12КО) проведет поединок с украинцем Сергеем Богачуком (26-3, 24КО) в средней весовой категории.

Турнир Zuffa Boxing 2 состоится в спорткомплексе UFC Apex.

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Диего Торрес
Хосе Валенсуэла
Бокс
Раджаб Бутаев
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