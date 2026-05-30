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Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: прямая трансляция боя начнется после 21.30 мск

Дмитрий Бивол проведет защиту против Михаэля Айферта 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту поясов IBF и WBA в полутяжелом весе в бою против немца Михаэля Айферта в субботу, 30 мая. Вечер бокса от RCC Boxing Promotions пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало боя Бивол — Айферт — около 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте), а также платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

35-летний Бивол имеет рекорд в профессиональной карьере — 24-1 (12 побед нокаутом). На счету 28-летнего Айферта в боксе — 13-1 (5 побед нокаутом).

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Дмитрий Бивол
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