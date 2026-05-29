Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: дата и время боя, где смотреть трансляцию

Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт проведут бой в конце весны 2026 года.

Дата боя Бивол — Айферт

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

Бой между российским боксером Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом назначен на субботу, 30 мая. Поединок пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Бой ожидается в 21.30 по московскому времени.

Статистика Бивола и Айферта

35-летний Бивол в профессиональном боксе одержал 24 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение. Дмитрий является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBO, IBF, The Ring и WBO.

28-летний Айферт имеет на счету 13 побед и 1 поражение.

Кто покажет трансляцию боя Бивол — Айферт

Поединок Бивола и Айферта покажут Первый канал и его сайт 1tv.ru (как и первый бой). Кроме того, смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол vs. Айферт. Результат боя также будет доступен в матч-центре бокса на нашем сайте. Дополнительная информация о турнире в Екатеринбурге появляется в разделе бокса сайта «СЭ».