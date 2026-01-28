Альберт Сиеста стал промоутером года в России

Гендиректор IBA.PRO Альберт Сиеста получил награду «Промоутер года» на премии «Русская земля-2026».

Фунцкионера отметили за организацию и продюсирование международных спортивно-развлекательных событий.

«Сделано очень многое: мы провели 13 мероприятий, шесть из них — международные. Российские флаги поднимались в разных странах — в том числе в Италии, Таджикистане, Армении и Великобритании. Этого бы не произошло без президента Всемирной ассоциации бокса IBA Умара Кремлёва: он полностью сосредоточен на развитии бокса, в том числе российского, на международной арене. Хочу поблагодарить IBA и Умара Кремлёва за возможность проявить себя», — сказал Сиеста на церемонии награждения.

Ближайший турнир IBA.PRO состоится 30 января в Москве. В главном бою вечера российский тяжеловес Мурад Халидов сразится с кубинцем Хосе Лардуэтом.