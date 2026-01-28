Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

28 января, 20:52

Альберт Сиеста стал промоутером года в России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Гендиректор IBA.PRO Альберт Сиеста получил награду «Промоутер года» на премии «Русская земля-2026».

Фунцкионера отметили за организацию и продюсирование международных спортивно-развлекательных событий.

«Сделано очень многое: мы провели 13 мероприятий, шесть из них — международные. Российские флаги поднимались в разных странах — в том числе в Италии, Таджикистане, Армении и Великобритании. Этого бы не произошло без президента Всемирной ассоциации бокса IBA Умара Кремлёва: он полностью сосредоточен на развитии бокса, в том числе российского, на международной арене. Хочу поблагодарить IBA и Умара Кремлёва за возможность проявить себя», — сказал Сиеста на церемонии награждения.

Ближайший турнир IBA.PRO состоится 30 января в Москве. В главном бою вечера российский тяжеловес Мурад Халидов сразится с кубинцем Хосе Лардуэтом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Землетрясение в Колумбии привело к разрушениям и гибели людей. Что известно
«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ
Стал известен состав сборной России на Kinoshita Group Cup-2026
Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму. Что известно
Что произошло за день 10 августа. Главное
Популярное видео
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бой между Валенсуэлой и Торресом возглавит Zuffa Boxing 2, Бутаев проведет поединок с Богачуком

FONBET представил линию на матчи НХЛ, в которых Овечкин может забросить 1000-ю шайбу
Новости
RSS RSS
Все новости