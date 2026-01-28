Дрозд — о поединке Фьюри и Махмудова: «Тайсон может переиграть за счет роста, скорости и опыта»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова.

«В очередном возвращении Тайсона Фьюри ключевым является слово «очередное». Когда он объявил о завершении карьеры, я сразу сказал, что не удивлюсь, услышав о его новом поединке. С Махмудовым должен быть интересный бой двух реально огромных бойцов. Если пытаться выявить фаворита, то мне кажется, что Фьюри может переиграть за счет своего роста, скорости и, конечно, опыта. Махмудов в роли соперника — в целом довольно неожиданное решение, так как Фьюри всегда говорил о громких именах, а Арсланбек только подбирается к титулу. Но для него это и хорошо, ведь победа в подобном бою привлечет к нему немало внимания. У Фьюри же наверняка есть план, возможно, какой-то большой поединок после этого, но я пока не догадываюсь, какой. Может, трилогия с Усиком, но думаю, она не имеет особого значения. В двух боях не получилось, и в третьем тоже будет очень сложно. Хотя, шансы, конечно, есть», — сказал Дрозд «СЭ».

Поединок пройдет 11 апреля в Великобритании.

Антон Лемонджава