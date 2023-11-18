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Сегодня, 09:17

Бивол считает Усика фаворитом в бою с Фьюри

Руслан Минаев
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Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол считает украинца Александра Бивола фаворитом в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«На сегодняшний день, разумеется, фаворит — Усик. Однако мы не знаем, в какой форме Фьюри подойдет к схватке. Возможно, он извлек какие-то уроки из поединка (против Фрэнсиса Нганну). А может, и нет», — цитирует чемпиона мира по версии WBA Boxing Social.

16 ноября стало официально известно, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля.

Изначально поединок должен был состояться 23 декабря 2023-го, но после победы над Фрэнсисом Нганну команда Фьюри заявила, что боксер не будет готов провести бой в декабре.

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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