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Тренер Бивола: «Назначение боя Димы с Артуром воспринял на «ура»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов оценил соперника россиянина британца Линдона Артура.

«Назначение боя Димы с Артуром воспринял на «ура». Нам нужен был бой. Уже было все равно с кем, лишь бы подраться в этом году. Слишком затянулась пауза. Постарались выбрать самого достойного соперника из возможных. У Линдона есть пояс чемпиона мира по версии IBO. Это одна из причин. Приличный боксер, хорошо стоит в рейтингах. Нам рекомендовало его телевидение, которое будет транслировать бой», — приводит слова Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Биволом и Артуром состоится 23 декабря в Саудовской Аравии — в андеркарде турнира с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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