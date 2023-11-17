Трояновский заявил, что Биволу надо пользоваться шансом провести бой с Артуром

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский отметил важность боя чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против британца Линдона Артура.

«Соперник не статусный, но сейчас с боями вообще проблема. Мы это видим по тому, насколько Дима редко боксирует. Я считаю, если есть шанс, им надо воспользоваться, чтобы провести очередной бой, подготовку и выйти на ринг. Проводить бой раз в два года при том, что Дима входит в рейтинг p4p? Хорошо, что есть этот соперник. Я полностью солидарен с тем, что Дима делает: есть соперник — надо боксировать. Думаю, что он бы с удовольствием провел еще один бой с Канело, но они, видимо, не хотят еще раз проиграть. Поэтому пускай боксирует с Артуром. Возможно, когда текущая ситуация закончится, с Димой захочется побоксировать кто-то более солидный. Хочется Бивола видеть чаще, а боев нет. Есть множество хороших боксеров, с которыми можно было встретиться, но пока не получается», — цитирует Трояновского «Газета.Ru».

Поединок между Биволом и Артуром состоится 23 декабря в Саудовской Аравии — в андеркарде турнира с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.