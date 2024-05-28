Бивол рассказал, как отреагировал на отмену боя с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions отметил, что был расстроен отменой боя с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

— Как вы восприняли отмену боя с Бетербиевым?

— Я не первый год в боксе. Я встречался с подобными ситуациями, и я был расстроен. Я сразу же подумал: «А мне теперь что делать?» Я спросил, какие есть варианты. Мне назвали имя Зинада, что он только что выиграл какой-то бой, стал вторым номером в рейтинге IBF. Меня спросили, хотел бы я с ним встретиться. Я ответил, что если мне дадут бой, то я буду счастлив.

— Вы бы согласились на бой с любым?

— Да, но вариантов особо не было.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бивол подерется с Маликом Зинадом (22-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.