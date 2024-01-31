Тим Цзю объяснил, почему никогда не будет драться с Чарло

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) назвал Джермелла Чарло (35-2) трусом, так как он избегал боя с ним.

«Я пришел к заключению, что никогда не буду с ним драться, потому что он трус. Наконец-то все санкционирующие организации поняли, что он жулик. Он приложил столько усилий, чтобы завоевать пояса, но, чтобы удержать их, нужно приложить еще больше усилий», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Цзю подерется с Китом Турманом (30-1) 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.