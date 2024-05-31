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31 мая, 23:00

Бивол и Зинад прошли взвешивание перед поединком в Эр-Рияде

Алина Савинова
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Стали известны результаты взвешивания российского боксера-профессионала Дмитрия Бивола и ливийца Малика Зинада, которые проведут титульный бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол показал вес 79,37 кг (175 фунтов). Вес Зинада составил 79,01 кг (174,2 фунта). Оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.

Бой между Биволом и Зинадом состоится в воскресенье, 1 июня. Начало карда на турнире в Саудовской Аравии ожидается в 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

Ожидалось, что бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе российский боксер проведет против Артура Бетербиева, однако его соотечественник был вынужден сняться из-за травмы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера бокса с участием Дмитрия Бивола.

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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