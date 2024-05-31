Боксеры Бивол и Зинад проведут поединок в Эр-Рияде 1 июня

Чемпион WBA в полутяжелом весе из России Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с ливийцем Маликом Зинадом 1 июня на боксерском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок начнется около 23.00 по московскому времени.

Онлайн-кинотеатр Okko покажет видеотрансляцию боя Бивол — Зинад. Прямой эфир вечера бокса в Саудовской Аравии на этой платформе начнется в 21.00 мск. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивола с Зинадом.

На счету 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. У 30-летнего Зинада — 22 победы в 22 боях.

Ознакомиться с основной информацией о боксерском турнире с боем Бивол — Зинад можно в материале «СЭ».

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