Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

31 мая, 23:30

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй: время начала и где смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Уайлдер и Чжилэй проведут боксерский бой 1 июня в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Деонтей Уайлдер.
Деонтей Уайлдер.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подерется с представителем Китая Чжан Чжилэем 1 июня. Их поединок в тяжелом весе состоится на боксерском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он начнется около 01.00 по московскому времени.

Турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Прямой эфир на этой платформе начнется в 21.00 мск. Смотреть видеотрансляцию боя Уайлдер — Чжилэй смогут все пользователи с подпиской на сервис. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии.

У 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе — 43 победы, три поражения и одна ничья. На счету 41-летнего Чжилэя — 26 побед, два поражения и одна ничья.

Ознакомиться с основной информацией о боксерском турнире с боем Уайлдер — Чжилэй можно в материале «СЭ».

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Деонтей Уайлдер
Чжан Чжилэй
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол и Зинад прошли взвешивание перед поединком в Эр-Рияде

Чжан Чжилэй оказался на 30 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании перед боем

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости