Бетербиев: «Я не хочу драться с Биволом и не сфокусирован на нем как на боксере»

Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев сделал признание в преддверии титульного боя против соотечественника Дмитрия Бивола.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между спортсменами состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не хочу драться с Биволом. Мне просто нужен еще один чемпионский пояс. Я не сфокусирован на Дмитрии как на боксере. Но нет, не стану называть это бизнесом», — заявил Бетербиев в интервью для TNT Sports Boxing.

39-летний Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Его рекорд в профессиональном боксе — 20 побед в 20 боях. 33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. На его счету 23 победы и ни одного поражения.