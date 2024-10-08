Батыргазиев проведет защиту пояса IBA против ямайца Уолтерса 17 октября в Уфе

Временный чемпион WBA россиянин Альберт Батыргазиев 17 октября в Уфе проведет защиту пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг против бывшего суперчемпиона WBA Николаса Уолтерса из Ямайки.

Рассчитанный на 10 раундов поединок возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA», который состоится в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года на турнире в Дубае, когда единогласным решением судей победил кубинца Ласаро Альвареса. В последний раз россиянин выходил на ринг в июле в Серпухове — тогда он техническим нокаутом одолел ирландца Джоно Кэрролла и завоевал пояс временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

В соглавном событии «Ночь чемпионов IBA» встретятся двукратный чемпион мира россиянин Муслим Гаджимагомедов и немец Леон Харт. Гаджимагомедов проведет первую защиту пояса WBA.

Также в Уфе будут разыграны два пояса WBA Asia между уроженцем Уфы Артуром Субханкуловым и китайцем Лиу Венсонгом (во втором полулегком весе), а также между двукратным чемпионом Европы Василием Егоровым и Джозефом Иммануелем из Намибии (в наилегчайшем весе).